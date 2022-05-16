Телеведущая Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В упомянутом посте светская львица назвала туфли с острым носом самой модной моделью обуви в текущем сезоне. Знаменитость сопроводила свое высказывание фотографиями босоножек бренда DATT, заостренный мыс которых примерно на восемь сантиметров длиннее окончания стопы.

На другом изображении была представлена обувь на каблуке со скошенным пятисантиметровым передом. «Говорят, что они скоро станут самыми модными педалями сезона. Как вам?» — подписала она снимки.

Публикация набрала более 400 положительных реакций и 313 комментариев. «Хорошие сапоги, надо брать. И плавать удобно, и для самообороны подойдет», «Как всегда. В начале "фу", а потом вся Москва в них», «Еще палок лыжных не хватает, и вообще огонь», — высказались подписчики Собчак.