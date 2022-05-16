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2 часа назад

Zara ввела плату за возврат одежды и разгневала покупателей

Lenta.ru

Торговая сеть Zara, принадлежащая испанской компании Inditex, разгневала покупателей новыми правилами возврата товаров. На соответствующие посты в Twitter обратили внимание в Independent.

Zara ввела плату за возврат одежды и разгневала покупателей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ретейлер без предупреждения ввел обязательную плату за возврат одежды, купленной в интернет-магазине бренда в любой стране мира. На данный момент стоимость операции составляет почти два фунта стерлингов (158 рублей). При этом возврат продукции в физических точках остается бесплатным.

Пользователи сети раскритиковали новую политику марки, о чем принялись писать в многочисленных постах в соцсетях. «То, что Zara просто ввела плату за возврат без предупреждения, — ужасно», — высказалась юзерша @sophie_anne1. «Я разочаровалась в Zara», — согласилась блогерша @hanks_ju66. «Я даже не удивлена, Zara уже давно дискредитировала себя», — заключил комментатор @SW_1867.

По словам аналитика компании GlobalDat Пиппы Стивенс, в 2022 году число подобных заявок значительно выросло, поскольку покупатели начали чаще приобретать вещи, которые утрачивают свою актуальность за один сезон.

«Раньше все покупали домашнюю одежду, которую можно носить годами, а сейчас карантин закончился»,

— уточнила она.

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