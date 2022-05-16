Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
2 часа назад

Стилисты дали советы по выбору подходящего бюстгальтера

Lenta.ru

Эксперты из команды бренда нижнего белья Bendon дали советы по выбору подходящего бюстгальтера и уходу за нижним бельем. Их комментарий приводит издание Daily Mail.

Стилисты дали советы по выбору подходящего бюстгальтера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты утверждают, что если бюстгальтер причиняет дискомфорт, то он имеет неправильный размер. Отмечается, что правильно подобранное изделие должно плотно прилегать к телу, но не «врезаться» в него.

«Убедитесь, что в зоне подмышек ничего не свисает. Между чашкой и грудью не должно быть лишнего пространства. На спине лифчик должен сидеть ровно и параллельно полу»,

— пояснили они.

Среди прочего при выборе упомянутого предмета гардероба в магазине стилисты советуют отрегулировать лямки на среднюю или минимальную длину, поскольку со временем они могут растянуться. Признаками того, что бюстгальтер пора обновить, являются растянутые резинки и бретельки, деформированные косточки, потертости на ткани и выцветший цвет вещи.

Издание сообщает, что многие женщины склонны ошибочно полагать, что бюстгальтеры с одноименным размером чашки (A, B, C и так далее), но с разной шириной (75, 80, 85 и так далее) будут сидеть на груди равнозначным образом. Специалисты же рекомендуют примерить «сестринский размер». Например, для выбора чашки, соответствующей размеру 75C, но с меньшим обхватом изделия, можно примерить размер 80B.

Помимо этого, по словам стилистов, неправильное хранение и стирка без специального сетчатого мешка могут деформировать бюстгальтеры.

«Мешки защищают белье во время машинной стирки и предотвращают трение тонких тканей о другую одежду. Складывайте лифчики в ящик чашка к чашке, чтобы они сохранили свою округлую форму»,

— посоветовали эксперты.

Кроме того, состояние кружевных бра может испортиться потоотделением, поэтому их не следует носить в жару, отмечают собеседники издания.

«Бактерии, развивающиеся в результате потоотделения, ослабляют и обесцвечивают материалы бюстгальтера»,

— пояснили они. Для предотвращения изношенного вида специалисты советуют стирать белье сразу после носки.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители