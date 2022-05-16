Стилисты дали советы по выбору подходящего бюстгальтера

Эксперты из команды бренда нижнего белья Bendon дали советы по выбору подходящего бюстгальтера и уходу за нижним бельем. Их комментарий приводит издание Daily Mail.

Специалисты утверждают, что если бюстгальтер причиняет дискомфорт, то он имеет неправильный размер. Отмечается, что правильно подобранное изделие должно плотно прилегать к телу, но не «врезаться» в него.

«Убедитесь, что в зоне подмышек ничего не свисает. Между чашкой и грудью не должно быть лишнего пространства. На спине лифчик должен сидеть ровно и параллельно полу»,

— пояснили они.

Среди прочего при выборе упомянутого предмета гардероба в магазине стилисты советуют отрегулировать лямки на среднюю или минимальную длину, поскольку со временем они могут растянуться. Признаками того, что бюстгальтер пора обновить, являются растянутые резинки и бретельки, деформированные косточки, потертости на ткани и выцветший цвет вещи.

Издание сообщает, что многие женщины склонны ошибочно полагать, что бюстгальтеры с одноименным размером чашки (A, B, C и так далее), но с разной шириной (75, 80, 85 и так далее) будут сидеть на груди равнозначным образом. Специалисты же рекомендуют примерить «сестринский размер». Например, для выбора чашки, соответствующей размеру 75C, но с меньшим обхватом изделия, можно примерить размер 80B.

Помимо этого, по словам стилистов, неправильное хранение и стирка без специального сетчатого мешка могут деформировать бюстгальтеры.

«Мешки защищают белье во время машинной стирки и предотвращают трение тонких тканей о другую одежду. Складывайте лифчики в ящик чашка к чашке, чтобы они сохранили свою округлую форму»,

— посоветовали эксперты.

Кроме того, состояние кружевных бра может испортиться потоотделением, поэтому их не следует носить в жару, отмечают собеседники издания.

«Бактерии, развивающиеся в результате потоотделения, ослабляют и обесцвечивают материалы бюстгальтера»,