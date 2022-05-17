Какие головные уборы носить летом

Этим летом модницам нужно обратить внимание на такие аксессуары, как бейсболки, панамы и косынки. Рассказываем, какие головные уборы вновь вошли в моду.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Один из нашумевших трендов сезона – базовая бейсболка с логотипом. Его запустил модный дом Celine, выпустив кепки с прямыми козырьками, которые пользовались спросом в прошлом. Как пишет журнал Marie Claire, аксессуары были моментально распроданы.

Следующий модный головной убор – панама. Она остается популярной уже на протяжении нескольких лет, кочуя из сезона в сезон. Также в новых коллекциях все чаще можно встретить соломенную шляпу – дизайнеры предлагают надевать ее не только на пляж, но и использовать с повседневными летними образами.