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1 час назад

Какие головные уборы носить летом

РИА "ФедералПресс"

Этим летом модницам нужно обратить внимание на такие аксессуары, как бейсболки, панамы и косынки. Рассказываем, какие головные уборы вновь вошли в моду.

Какие головные уборы носить летом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из нашумевших трендов сезона – базовая бейсболка с логотипом. Его запустил модный дом Celine, выпустив кепки с прямыми козырьками, которые пользовались спросом в прошлом. Как пишет журнал Marie Claire, аксессуары были моментально распроданы.

Следующий модный головной убор – панама. Она остается популярной уже на протяжении нескольких лет, кочуя из сезона в сезон. Также в новых коллекциях все чаще можно встретить соломенную шляпу – дизайнеры предлагают надевать ее не только на пляж, но и использовать с повседневными летними образами.

Кроме того, в тренде платки для головы, косынки и шляпы в стиле Дикого Запада. Оба варианта разнообразят даже самые простые луки. Ранее «ФедералПресс» писал, какой маникюр будет модным весной и летом 2022 года.

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