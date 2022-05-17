Какое платье выбрать на лето и не прогадать

Календарное лето не за горами, а теплая погода радует россиянок уже сейчас. Стилисты решили не медлить и назвали 5 фасонов платьев, которые точно будут актуальны не только в этом году, но и ближайшие несколько лет.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Платье-комбинация сочетается с огромным количеством предметов гардероба и обуви», – объясняют стилисты.

Вторым незаменимым вариантом станет платье-рубашка, которую можно использовать как для праздничных выходов, так и для прогулки до спортзала.

Если хочется отойти от грубости или смешения стилей в образе, то стоит присмотреться к элегантному крою чайного платья. Приталенное, но в то же самое время с широким подолом, оно подчеркнет все достоинства фигуры.

РИА "ФедералПресс"

Платье-сарафан хорошо тем, что носить его можно не только летом, но и в другие времена года. В теплую погоду можно надеть футболку, а в холодное – свитер и колготки.