Какое платье выбрать на лето и не прогадать

Календарное лето не за горами, а теплая погода радует россиянок уже сейчас. Стилисты решили не медлить и назвали 5 фасонов платьев, которые точно будут актуальны не только в этом году, но и ближайшие несколько лет.
«Платье-комбинация сочетается с огромным количеством предметов гардероба и обуви», – объясняют стилисты.
Вторым незаменимым вариантом станет платье-рубашка, которую можно использовать как для праздничных выходов, так и для прогулки до спортзала.
Если хочется отойти от грубости или смешения стилей в образе, то стоит присмотреться к элегантному крою чайного платья. Приталенное, но в то же самое время с широким подолом, оно подчеркнет все достоинства фигуры.
Платье-сарафан хорошо тем, что носить его можно не только летом, но и в другие времена года. В теплую погоду можно надеть футболку, а в холодное – свитер и колготки.
Также не стоит обходить стороной трикотажные модели: в меру приталенные, с воротником поло или красочные. Все это то, что будет уместно этим летом,сообщает Marie Claire. Ранее «ФедералПресс» писал о том, как выглядеть дорого без вложений.