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1 час назад

Какое платье выбрать на лето и не прогадать

РИА "ФедералПресс"

Календарное лето не за горами, а теплая погода радует россиянок уже сейчас. Стилисты решили не медлить и назвали 5 фасонов платьев, которые точно будут актуальны не только в этом году, но и ближайшие несколько лет.

Какое платье выбрать на лето и не прогадать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Платье-комбинация сочетается с огромным количеством предметов гардероба и обуви», – объясняют стилисты.

Вторым незаменимым вариантом станет платье-рубашка, которую можно использовать как для праздничных выходов, так и для прогулки до спортзала.

Если хочется отойти от грубости или смешения стилей в образе, то стоит присмотреться к элегантному крою чайного платья. Приталенное, но в то же самое время с широким подолом, оно подчеркнет все достоинства фигуры.

РИА "ФедералПресс"

Платье-сарафан хорошо тем, что носить его можно не только летом, но и в другие времена года. В теплую погоду можно надеть футболку, а в холодное – свитер и колготки.

Также не стоит обходить стороной трикотажные модели: в меру приталенные, с воротником поло или красочные. Все это то, что будет уместно этим летом,сообщает Marie Claire. Ранее «ФедералПресс» писал о том, как выглядеть дорого без вложений.

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