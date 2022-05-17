Перечислена удешевляющая внешний вид женщины обувь

Британская стилистка Анна Бей перечислила обувь, в которой никогда не появляются на публике женщины из высшего общества. Ролик на эту тему появился на ее YouTube-канале, насчитывающем более миллиона подписчиков.
В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от туфель на высоких каблуках и платформе, которые, на ее взгляд, являются чересчур вульгарными.
«Носите лодочки с каблуком до 10 сантиметров, чтобы оставаться элегантными»,
— посоветовала она.
Кроме того, по словам Бей, босоножки с завязками, ботильоны-носки и тапки-слайдеры также удешевляют внешний вид женщины.
«То же самое касается сапог и ботинок из сетки — это верх безвкусицы. Лучше отказаться и от массивных кроссовок, они присущи спортивному стилю»,
— заявила стилистка и призвала выбирать классические варианты обуви, например, лоферы или балетки.
В заключение специалистка обратила внимание зрителей на то, что обувь всегда должна быть чистой, иначе она испортит даже самый элегантный образ.
«Пожалуй, это главное правило, которого я придерживаюсь перед каждым выходом из дома»,
— высказалась блогерша.