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1 час назад

Перечислена удешевляющая внешний вид женщины обувь

Lenta.ru

Британская стилистка Анна Бей перечислила обувь, в которой никогда не появляются на публике женщины из высшего общества. Ролик на эту тему появился на ее YouTube-канале, насчитывающем более миллиона подписчиков.

Перечислена удешевляющая внешний вид женщины обувь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт порекомендовала отказаться от туфель на высоких каблуках и платформе, которые, на ее взгляд, являются чересчур вульгарными.

«Носите лодочки с каблуком до 10 сантиметров, чтобы оставаться элегантными»,

— посоветовала она.

Кроме того, по словам Бей, босоножки с завязками, ботильоны-носки и тапки-слайдеры также удешевляют внешний вид женщины.

«То же самое касается сапог и ботинок из сетки — это верх безвкусицы. Лучше отказаться и от массивных кроссовок, они присущи спортивному стилю»,

— заявила стилистка и призвала выбирать классические варианты обуви, например, лоферы или балетки.

В заключение специалистка обратила внимание зрителей на то, что обувь всегда должна быть чистой, иначе она испортит даже самый элегантный образ.

«Пожалуй, это главное правило, которого я придерживаюсь перед каждым выходом из дома»,

— высказалась блогерша.

Мода,
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