Как спрятать выпирающий живот с помощью юбки

Российская стилистка Анастасия Михайлова наглядно показала простой способ спрятать выпирающий живот с помощью юбки. Ее рекомендации приводит радио KP.RU.

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Михайлова продемонстрировала два варианта, как скрыть упомянутый недостаток фигуры. «Для коррекции небольшой округлости отлично подойдет юбка из плотной ткани в широкую складку. Помогут декор, второй слой юбки, узелки и драпировка. Живот маскируется даже сбоку», — рассказала она и добавила, что для коррекции объемного живота лучше выбрать вещь без какого-либо декора из гладкой плотной ткани.

Специалистка также предложила россиянкам с формами отказаться от юбки-плиссе в мелкую складку. Эксперт отметила, что данный вид одежды подчеркивает даже небольшую округлость, которую, как правило, видно спереди и сбоку.