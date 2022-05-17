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3 часа назад

Россиянкам показали простой способ спрятать выпирающий живот с помощью юбки

Lenta.ru

Российская стилистка Анастасия Михайлова наглядно показала простой способ спрятать выпирающий живот с помощью юбки. Ее рекомендации приводит радио KP.RU.

Как спрятать выпирающий живот с помощью юбки
Фото: UnsplashUnsplash

Михайлова продемонстрировала два варианта, как скрыть упомянутый недостаток фигуры. «Для коррекции небольшой округлости отлично подойдет юбка из плотной ткани в широкую складку. Помогут декор, второй слой юбки, узелки и драпировка. Живот маскируется даже сбоку», — рассказала она и добавила, что для коррекции объемного живота лучше выбрать вещь без какого-либо декора из гладкой плотной ткани.

Специалистка также предложила россиянкам с формами отказаться от юбки-плиссе в мелкую складку. Эксперт отметила, что данный вид одежды подчеркивает даже небольшую округлость, которую, как правило, видно спереди и сбоку.

В апреле стилистка Анастасия Михайлова показала способ стать стройнее с помощью пиджака. Эксперт уточнила, что удлиненный жакет приталенного кроя, оформленный зауженным лацканом и не контрастирующий с остальными составляющими образа, обладает стройнящим эффектом. При этом изделие средней длины свободного кроя с широким лацканом, выполненное в акцентном цвете, зрительно увеличивает силуэт.

Мода,Анастасия Михайлова,
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