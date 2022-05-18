Отличным решением для жаркой погоды станет атласная юбка

В преддверии лета мы активно обновляем гардероб и размышляем над тем, какие вещи и в какую погоду стоит надеть. Дизайнеры советуют в жаркую погоду надевать атласную юбку, которую можно носить куда угодно и с чем угодно.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Эффектно смотрится атласная юбка миди сочных оттенков, которую можно сочетать с кроп-топами базовых оттенков и элегантными босоножками. Причем дополнять образ яркими аксессуарами уже нет необходимости.