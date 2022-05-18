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3 часа назад

Отличным решением для жаркой погоды станет атласная юбка

runews24.ru

В преддверии лета мы активно обновляем гардероб и размышляем над тем, какие вещи и в какую погоду стоит надеть. Дизайнеры советуют в жаркую погоду надевать атласную юбку, которую можно носить куда угодно и с чем угодно.

Отличным решением для жаркой погоды станет атласная юбка
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эффектно смотрится атласная юбка миди сочных оттенков, которую можно сочетать с кроп-топами базовых оттенков и элегантными босоножками. Причем дополнять образ яркими аксессуарами уже нет необходимости.

Атласные юбки также можно сочетать с пиджаками и спортивными свитшотами. В любом случае с такой юбкой вы сможете создать яркий и женственный образ, который привлечет восхищенные взгляды.

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