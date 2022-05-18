Сочетания цветов в одежде, создающие дорогой образ

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала сочетания цветов, которые способны создать визуально дорогой образ. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистки, комбинация цветов может удешевлять или, наоборот, делать наряд более выигрышным. Так, например, бежевые вещи всегда смотрятся удачно, а в сочетании с темно-синими будут выглядеть более благородно, утверждает редактор. Кроме того, журналистка заявила, что землистые тона идеально подходят друг к другу: среди них она выделила оттенки ржавчины и зеленого мха.

Эггенбергер также отмечает, что коричневый цвет выглядит особенно изысканно с золотыми вставками, а оранжевый лучше носить со светло-серыми предметами гардероба. Помимо этого, автор материала советует обратить внимание на сочетание красных и розовых вещей, а также комбинацию голубой и желтой одежды.

«Когда к желтому наряду с мягкими голубыми тонами добавляются пудровые оттенки, сочетание становится безошибочно шикарным»,

— добавила эксперт.