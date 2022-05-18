Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
22 минуты назад

Сочетания цветов в одежде, создающие дорогой образ

Lenta.ru

Модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала сочетания цветов, которые способны создать визуально дорогой образ. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

Сочетания цветов в одежде, создающие дорогой образ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, комбинация цветов может удешевлять или, наоборот, делать наряд более выигрышным. Так, например, бежевые вещи всегда смотрятся удачно, а в сочетании с темно-синими будут выглядеть более благородно, утверждает редактор. Кроме того, журналистка заявила, что землистые тона идеально подходят друг к другу: среди них она выделила оттенки ржавчины и зеленого мха.

Эггенбергер также отмечает, что коричневый цвет выглядит особенно изысканно с золотыми вставками, а оранжевый лучше носить со светло-серыми предметами гардероба. Помимо этого, автор материала советует обратить внимание на сочетание красных и розовых вещей, а также комбинацию голубой и желтой одежды.

«Когда к желтому наряду с мягкими голубыми тонами добавляются пудровые оттенки, сочетание становится безошибочно шикарным»,

— добавила эксперт.

В то же время черно-белые наряды эксперт назвала самыми достойными и вневременными. При этом в числе худших комбинаций цветов оказались черный с фуксией, фиолетовый с желтым, а также зеленый с красным.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители