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1 час назад

Стилист перечислила лайфхаки в одежде для фигуры типа «груша»

Мослента

Лайфхаки в одежде, с помощью которых можно скорректировать фигуру типа «груша» перечислила «Мосленте» сопровождающий клиентов во время шопинга в России и за рубежом персональный стилист и блогер Зина Энгель.

Стилист перечислила лайфхаки в одежде для фигуры типа «груша»
Фото: МослентаМослента

«Очень часто встречаю запрос про коррекцию "А-фигуры", ее еще называют "треугольник основанием вниз" или "груша". Главный момент здесь — прийти к балансу пропорций»,

— сказала эксперт.

Обладателям такой фигуры стилист посоветовала увеличивать объем верхней части тела с помощью многослойной одежды, объемных воротников, пышных рукавов и горизонтальных линий. По ее словам, это поможет уравновесить верх с «тяжелыми бедрами».

Мода,
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