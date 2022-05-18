Как и с чем носить ремень-баску

Беспроигрышный способ выглядеть женственнее – это подчеркнуть свою талию при помощи ремня. Однако в этом сезоне у модниц появилась возможность не просто создавать красивый манящий силуэт, но и дополнять образ необычным и стильным элементом.

Фото: CoLady CoLady

Ремень-баска, ставший одним из трендов 2022 года, послужит прекрасным дополнением к вашим повседневным и вечерним образам, а также выполнит роль той самой изюминки, которая делает привычный аутфит оригинальным.

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О том, как внедрить новый тренд в свой гардероб и правильно его носить, мы поговорим в сегодняшней статье!

И в пир, и в мир

Если вам наскучило банальное сочетание белой рубашки и брюк или водолазки и джинсов, и хочется добавить новизны и оригинальности в свой повседневный гардероб, то мы рекомендуем вам обратить внимание на такой аксессуар, как ремень-баска.

Сегодня он на пике популярности у модниц и знаменитостей.

И не случайно: с одной стороны, ремень-баска прекрасно сочетается с различными базовыми предметами гардероба и «подружится» со строгой офисной рубашкой, минималистичными брюками, джинсами или трикотажным платьем.

С другой – эта деталь добавит вашему образу пикантности, некой сексуальности и, безусловно, сделает его уникальным и актуальным.

Поэтому ремень-баску можно считать идеальным дополнением к повседневным образам. Впрочем, впишется данный аксессуар и в вечерние образы, прекрасно дополнив, например, однотонное платье-миди или брючный костюм.

А что цвет?

Если говорить о цветовой гамме, то, пожалуй, самым удачным вариантом будет естественный светло-коричневый цвет, который будет удачно сочетаться с различными базовыми цветами (белый, чёрный, серый), а также прекрасно впишется в повседневные аутфиты.

Другой вариант – синий цвет, и здесь лучше выбирать приглушённые оттенки.

В любом случае, отдавайте предпочтение достаточно спокойным и максимально естественным тонам. И, конечно же, идеальным решением будет классический чёрный – ремни-баски. Именно такого цвета выбирает большинство модниц.

Скажите «нет»!

Разумеется, при выборе и ношении ремня-баски есть свои правила и ограничения, которые стоит учитывать, чтобы образ получился действительно стильным и выигрышным.

В частности, особую осторожность здесь стоит проявить полным девушкам – объёмный ремень может лишь добавить вам несколько килограммов и сделать образ слишком тяжёлым.

Приобретая ремень-баску, обращайте внимание на фактуру изделия: откажитесь от слишком блестящих, глянцевых вариантов в пользу матовых. Они выглядят намного спокойнее, благороднее и дороже, в то время как глянцевый материал зачастую дешевит образ и уместен далеко не всегда.

Единственное исключение – это ремень цвета металлик в футуристическом стиле, который будет удачным дополнением для спортивного или вечернего образа.

Не стоит использовать ремень-баску в качестве дополнения к кожаным и латексным платьям и брюкам – есть риск создать безвкусный и чересчур провокационный образ.