Как избежать обмана при возврате одежды в онлайн-магазины

Вонг отметила, что при отказе от купленных в интернете вещей следует придерживаться нескольких важных положений. Так, первоначально стоит изучить закон о правах потребителей и ссылаться на него при необходимости. В то же время нужно ознакомиться с правилами возврата на официальном сайте онлайн-продавца и выяснить, входит ли он в часть процесса примерки, пояснила Вонг. При этом она не рекомендовала самостоятельно устранять дефекты на нарядах: изделия с фабричным браком можно вернуть в течение всего гарантийного срока.