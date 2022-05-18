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3 часа назад

Россиянам назвали способы избежать обмана при возврате одежды в онлайн-магазины

Lenta.ru

Стилист Ванда Вонг назвала россиянам способы избежать обмана при возврате в магазины одежды и обуви, приобретенной онлайн. Соответствующий материал приводит Peopletalk.

Как избежать обмана при возврате одежды в онлайн-магазины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вонг отметила, что при отказе от купленных в интернете вещей следует придерживаться нескольких важных положений. Так, первоначально стоит изучить закон о правах потребителей и ссылаться на него при необходимости. В то же время нужно ознакомиться с правилами возврата на официальном сайте онлайн-продавца и выяснить, входит ли он в часть процесса примерки, пояснила Вонг. При этом она не рекомендовала самостоятельно устранять дефекты на нарядах: изделия с фабричным браком можно вернуть в течение всего гарантийного срока.

«В случае с тем, что не подошло, закон говорит о 14 днях, но на свое усмотрение продавцы могут устанавливать более длительные сроки. В то же время по поводу возврата по гарантии ситуация обратная. Продавцы стремятся указать срок меньший, чем в законе. Например, семь или 30 дней. На самом же деле по закону срок, в который ты можешь вернуть некачественную вещь, — два года», — объяснила собеседница издания.

При этом стилист предостерегла от покупок предметов гардероба у физических лиц с рук или через сайты частных объявлений, поскольку в данном случае закон не сможет помочь покупателю.

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