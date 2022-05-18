Дизайнер платья Мэрилин Монро раскритиковал Ким Кардашьян

Дизайнер платья Мэрилин Монро раскритиковал Ким Кардашьян82-летний Боб Макки заявил, что платье, которое Кардашьян надела на Met Gala в этом году, было создано для актрисы, и никто другой не должен был его надевать.

Ким Кардашьян сделала «большую ошибку», надев в начале мая платье Мэрилин Монро на вечер Met Gala 2022. Такое мнение высказал дизайнер, придумавший знаменитый наряд, в котором актриса в 1962-м году спела Джону Ф. Кеннеди «Happy Birthday, Mr. President». Мэрилин Монро, 19 мая 1962 г.

Бобу Макки было всего лишь 23 года, когда он нарисовал скетч наряда для Монро. «Мэрилин была богиней. Сумасшедшей, но богиней. Она была просто невероятна. Никто не был таким фотогеничным. И это было сделано для неё. Это было придумано для неё. Никто больше не должен показываться в этом платье», - заявил модельер.