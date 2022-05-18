Gucci и Adidas продают модный зонт за $1290. Он протекает

Итальянский дом моды Gucci и немецкая компания спортивных товаров Adidas объявили о выпуске совместного зонта. Аксессуар покрыт логотипами компаний и раскрашен в знаковые для них цвета. Такая необычная новинка двух дорогих брендов обойдется в $1290 (почти 82 000 рублей). Но есть нюанс — зонт сделан из ткани, пропускающей влагу, и поэтому от дождя не спасет.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Обратите внимание, что этот предмет не является водонепроницаемым и предназначен для защиты от солнца или декоративного использования», — говорится на официальном сайте Gucci.

Согласно информации модного дома, аксессуар входит в совместную коллекцию брендов, будет производиться в Италии и выйдет в продажу 7 июня.

Фотографии зонта, пропускающего воду, завирусились в китайских социальных сетях. Там аксессуар произвел еще больший фурор, потому что стоил дороже — около $1600 (больше 100 000 рублей). Из-за недовольства и недоумения потенциальных покупателей представитель модного дома прокомментировал нестандартную новинку.

«Этот предмет не рекомендуется использовать в качестве повседневного зонта. Он имеет хорошую коллекционную ценность и подходит для использования в качестве повседневного аксессуара», — отметил представитель Gucci.