Оголяющие живот платья станут самыми модными летом 2022 года

Модный редактор электронной версии журнала Vogue Мадлен Фасс назвала платья с вырезом на животе новым трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам журналистки, оголяющие живот платья стали популярны благодаря модному показу Gucci Resort 2023. В нынешнем сезоне подобные вещи также появились в ассортименте таких брендов, как Rowen Rose, Dodo Bar Or, а также Cult Gaia, Isa Boulder и других.

Согласно материалу, помимо платьев с вырезами на животе, последние несколько лет пользовались спросом и вещи с открытой спиной или боком.

«Самыми модными стали платья с широкими вырезами на животе — не нужно останавливаться на незначительной демонстрации фигуры»,

— поясняет эксперт.

Вдобавок Фасс утверждает, что такие платья смотрятся менее откровенно, чем сочетание укороченного топа и шорт, и идеально подойдут для жарких дней и отпуска. Редактор также уточнила, что данная одежда будет смотреться хорошо на девушках с любым типом фигуры, в том числе и на беременных женщинах.

«Вам не нужны шесть кубиков пресса, чтобы носить такие вырезы»,