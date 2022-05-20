Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
4 часа назад

Оголяющие живот платья станут самыми модными летом 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модный редактор электронной версии журнала Vogue Мадлен Фасс назвала платья с вырезом на животе новым трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Оголяющие живот платья станут самыми модными летом 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам журналистки, оголяющие живот платья стали популярны благодаря модному показу Gucci Resort 2023. В нынешнем сезоне подобные вещи также появились в ассортименте таких брендов, как Rowen Rose, Dodo Bar Or, а также Cult Gaia, Isa Boulder и других.

Согласно материалу, помимо платьев с вырезами на животе, последние несколько лет пользовались спросом и вещи с открытой спиной или боком.

«Самыми модными стали платья с широкими вырезами на животе — не нужно останавливаться на незначительной демонстрации фигуры»,

— поясняет эксперт.

Вдобавок Фасс утверждает, что такие платья смотрятся менее откровенно, чем сочетание укороченного топа и шорт, и идеально подойдут для жарких дней и отпуска. Редактор также уточнила, что данная одежда будет смотреться хорошо на девушках с любым типом фигуры, в том числе и на беременных женщинах.

«Вам не нужны шесть кубиков пресса, чтобы носить такие вырезы»,

— заключила специалистка.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители