Модель снялась в прозрачных нарядах на московском рынке «Садовод»

Российская версия модного журнала Elle представила результаты откровенной съемки, состоявшейся на московском рынке «Садовод». Фотографии появились на сайте издания.

Фото: Sasha Nesterova / Сетевое издание «Elle.ru» Sasha Nesterova / Сетевое издание «Elle.ru»

На размещенных кадрах модель Полина Попова позирует на территории торгового комплекса в различных откровенных нарядах. Например, фотограф снял манекенщицу на одной из точек перед витриной с солнцезащитными очками в прозрачном топе марки Mesh-N-Flesh, оголяющем ее грудь, и черной юбке бренда Maltseva Style.

Еще на одном снимке девушка запечатлена рядом с кафе у 37-го павильона в жилете на голое тело, юбке Sibarit длины макси того же цвета и туфлях Aimeni. В качестве последнего образа, в котором Попова предстала перед камерой рядом с манекенами, в шерстяном жакете Maltseva Style и легинсах из нейлона Lavarice, дополненных поясом из металла Vintage Dream.

Команда Elle отметила, что таким образом отреагировала на новости об уходе иностранных брендов с российского рынка. «Встречаемся на седьмой линии у пакетов Burberry. Вам наличными или по номеру телефона», — пошутила редакция в описании к изображениям. «Делать вид, что ничего не происходит, у нас не получается», — заключили они.

В марте глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров раскрыл судьбу отечественного рынка одежды после введения западных санкций. Мантуров заявил, что уход иностранных компаний не станет для россиян проблемой при покупке одежды.