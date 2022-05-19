Российский стилист Влад Лисовец назвал трендовые наряды на выпускной 2022 года. Комментарий эксперта приводит издание «Абзац».

По словам специалиста, актуальными для данного праздничного вечера станут «нежные» платья длины мини или макси с глубоким вырезом из прозрачных или блестящих тканей. Кроме того, в моде будет крой 1970-х и 1980-х годов.

«Длинные, приталенные платья с широкими, объемными рукавами. Такие легкие, струящиеся, однотонные или с романтичным принтом. Нежный наряд можно дополнить грубой, крупной бижутерией, она сделает образ более актуальным, чем в 1970-х годах», — заявил собеседник издания, при этом посоветовав выпускницам отдавать предпочтение немного небрежным прическам и яркому макияжу.

В то же время при выборе одежды для мероприятия по случаю окончания школы Лисовец посоветовал присмотреться к поношенным предметам гардероба. Например, в секонд-хендах можно обнаружить винтажные пиджаки и платья оригинального фасона, отметил он.

«Нужно гордиться тем, что нашли интересную вещь за малые деньги и выглядите интереснее всех и не похожи ни на кого», — высказался стилист.

В свою очередь, юношам эксперт порекомендовал обратить внимание на брюки-сигареты и не приталенные удлиненные бархатные пиджаки, которые могут контрастировать с тканью штанов. При этом образ можно дополнить элегантной обувью или кедами и кроссовками, главное, чтобы они не были новыми, заключил Лисовец.