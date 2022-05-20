Модные юбки на теплый сезон

Если в вашем модном арсенале сохранились трофеи из девяностых и нулевых, пришло время достать их из дальнего ящика и собрать несколько классных образов. Для вдохновения — интерпретации эстетики прошлого с главных подиумов мира, а для экономии времени на шопинге — восемь актуальных моделей, которые претендуют на место в вашем сердце!

Фото: Passion.ru Passion.ru

Сафари и милитари

Вспоминаем прямые юбки длины миди и мидакси, которые носила героиня сериала «Друзья» Фиби Буффе. Кстати, рифмовала она их с актуальными клогами брутальных силуэтов. Трюк однозначно стоит повторить!

Советуем присмотреться к моделям, которые выгодно подчеркивают линию талии и изгибы бедер, а вместе с тем обратить внимание на базовые цвета. Классика сафари и родственного ему милитари — все оттенки песочного, хаки и горький шоколад.

Мини и микро

Пожалуй, самым спорным трендом являются микроюбки, которые вернулись из 2000-х с легкой подачи Миуччи Прады. Ультракороткие модели Miu Miu, привлекающие максимум внимание к прессу и стройным ногам, не обсудил только ленивый.

Предлагаем перейти от теории к практике, показав результаты еженедельных тренировок! Выбирайте по принципу «лучше меньше да лучше» и носите с «плечистыми» блейзерами и бланковыми рубашками.

Атлас

Эстетика девяностых продолжает править бал, несмотря на тотальное господство гламура нулевых в текущем сезоне. Атласная юбка длины миди, пожалуй, самая выгодная инвестиция в летний гардероб. Как показывает практика, она не покинет топ трендов в ближайшее время, а главное — покажет отличную совместимость с любой одеждой и обувью. Попробуйте замиксовать ее с кожаными вьетнамками на массивной подошве, бра-топом и гиперобъемным блейзером — все самое стильное просто!

Разрезы и вырезы