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1 час назад

Какие джинсы смогут украсить любую фигуру

runews24.ru

Дизайнеры подсказали, какие джинсы будут отлично смотреться на любой фигуре. Речь идет о джинсах прямого кроя с высокой посадкой. Отметим, что в этом сезоне особенно модными считаются джинсы светлых синих и голубых оттенков.

Какие джинсы смогут украсить любую фигуру
Фото: runews24.rurunews24.ru

Каждая модница может выбрать для себя оптимальную длину джинсов. Кто-то любит укороченные варианты, а кто-то предпочитает длинные модели. В любом случае джинсы отлично сядут на вашу фигуру.

Отметим, что джинсы прямого кроя станут разумной инвестицией в ваш гардероб, так как в них вы блестяще будете смотреться на любой вечеринке и даже на романтическом свидании.

Мода,
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