Какие джинсы смогут украсить любую фигуру

Дизайнеры подсказали, какие джинсы будут отлично смотреться на любой фигуре. Речь идет о джинсах прямого кроя с высокой посадкой. Отметим, что в этом сезоне особенно модными считаются джинсы светлых синих и голубых оттенков.

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Каждая модница может выбрать для себя оптимальную длину джинсов. Кто-то любит укороченные варианты, а кто-то предпочитает длинные модели. В любом случае джинсы отлично сядут на вашу фигуру.