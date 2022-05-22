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1 час назад

Владислав Лисовец описал стиль москвичей одним словом

Вечерняя Москваиещё 1

Стилист, модный эксперт, парикмахер и телеведущий Владислав Лисовец рассказал о стиле жителей Москвы. Он описал его одним словом — «лощеность».

Лисовец описал стиль москвичей одним словом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«У нас все прилизанные, причесанные, накрахмаленные. Даже те, у кого небольшой финансовый достаток, все равно пытаются быть слишком ухоженными и отглаженными, как будто только что из магазина вышли»,

— заявил он в интервью «Мосленте».

Специалист отметил, что ему вкус москвичей кажется слишком «рафинированным». По словам Лисовца, в погоне за идеальным внешним видом жители мегаполиса начинают выглядеть безжизненно. Он добавил, что в этом плане город напоминает ему Милан.

«Все вычурно и доведено до совершенства. Если на тебе свитер, то он выглядит, как будто только что снят с витрины; если джинсы — то только что отглаженные; если белые кроссовки — то только что из коробки»,

— сказал стилист.

Редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер рассказала, какие сочетания цветов помогут создать дорогой образ. По словам стилиста, бежевые вещи всегда смотрятся удачно, а в сочетании с темно-синими будут выглядеть более благородно.

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