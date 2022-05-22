Лисовец описал стиль москвичей одним словом

Стилист, модный эксперт, парикмахер и телеведущий Владислав Лисовец рассказал о стиле жителей Москвы. Он описал его одним словом — «лощеность».
«У нас все прилизанные, причесанные, накрахмаленные. Даже те, у кого небольшой финансовый достаток, все равно пытаются быть слишком ухоженными и отглаженными, как будто только что из магазина вышли»,
— заявил он в интервью «Мосленте».
Специалист отметил, что ему вкус москвичей кажется слишком «рафинированным». По словам Лисовца, в погоне за идеальным внешним видом жители мегаполиса начинают выглядеть безжизненно. Он добавил, что в этом плане город напоминает ему Милан.
«Все вычурно и доведено до совершенства. Если на тебе свитер, то он выглядит, как будто только что снят с витрины; если джинсы — то только что отглаженные; если белые кроссовки — то только что из коробки»,
— сказал стилист.
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