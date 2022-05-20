Gucci назван самым дорогим модным итальянским брендом

Британская компания по исследованию рынка Kantar составила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов итальянской индустрии моды и поставила бренд Gucci на первое место в этом списке. Об этом сообщает WWD.

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Путем исследования стоимости брендов компания Kantar составила список Top 30 Most Valuable Italian Brands. Четвертый год подряд рейтинг в сфере индустрии моды возглавил Gucci, принадлежащий корпорации Kering.

По данным Kantar, стоимость итальянского бренда выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и составила $37,9 млрд. При этом стоимость Gucci составляет почти треть от общей стоимости всех итальянских брендов в рейтинге. Их общая стоимость оценивается в $128,7 млрд.

Бранд Prada стал вторым по стоимости среди итальянских домов моды. Он оценивается в $5,6 млрд.

На третьем месте Fendi — с $4,7 млрд. Как говорится в исследовании, продвижению бренда помогла совместна коллекция с Versace, которая вышла под названием Fendace и вызвала интерес у покупателей.