Стилист дала рекомендации по выбору школьного выпускного наряда

Пышные платья и строгие костюмы остались в прошлом. Рекомендации по выбору выпускного наряда в школе «Мосленте» дала сопровождающий клиентов во время шопинга в России и за рубежом персональный стилист и блогер Зина Энгель.

Фото: мослента мослента

По словам эксперта, девушки сейчас все чаще выбирают праздничные комплекты одежды не на один день. Но при этом в образе все равно должна оставаться «нотка шика», сказала стилист. «Если джинсы, то дорогой жакет с бусами и утонченные мюли. Или светлый костюм, идеально сидящий по фигуре. Легкие, воздушные платья с пышными волосами и красивыми украшениями в них. Ну и высокий каблук никто не отменял», — пояснила собеседница.