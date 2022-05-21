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1 час назад

Стилист дала рекомендации по выбору школьного выпускного наряда

Мослента

Пышные платья и строгие костюмы остались в прошлом. Рекомендации по выбору выпускного наряда в школе «Мосленте» дала сопровождающий клиентов во время шопинга в России и за рубежом персональный стилист и блогер Зина Энгель.

Стилист дала рекомендации по выбору школьного выпускного наряда
Фото: мослентамослента

По словам эксперта, девушки сейчас все чаще выбирают праздничные комплекты одежды не на один день. Но при этом в образе все равно должна оставаться «нотка шика», сказала стилист. «Если джинсы, то дорогой жакет с бусами и утонченные мюли. Или светлый костюм, идеально сидящий по фигуре. Легкие, воздушные платья с пышными волосами и красивыми украшениями в них. Ну и высокий каблук никто не отменял», — пояснила собеседница.

Парням она посоветовала на выпускной вечер сделать свой образ более расслабленным, но при этом элегантным. Она рекомендовала черную рубашку с белыми брюками или вельветовый пиджак. «Если праздник на природе — можно поддеть кардиган и вам снова комфортно не в ущерб стилю», — заключила Энгель.

Мода,
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