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2 часа назад

Стилистка назвала самые модные цвета лета 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модный редактор Габриэль Тейзвелл назвала шесть самых модных цветов летнего сезона 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания 21Ninety.

Стилистка назвала самые модные цвета лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, все трендовые оттенки лета текущего года являются природными. Так, например, к ним относится зеленый, ставший популярным благодаря люксовому бренду Bottega Veneta. Вдобавок в эту категорию вошел бежевый и все его землистые оттенки. Последний специалистка рекомендует использовать в нарядах, состоящих из одежды, которая сшита исключительно из натуральных материалов.

В то же время для любителей более ярких образов Тейзвелл советует присмотреться к апельсиновым и желтым вещам.

«В трендовых образах будут преобладать "счастливые" теплые тона в сочетании с огненными оттенками», — пояснила она. Выигрышнее всего они будут выглядеть на струящихся шелковых платьях-макси и пляжной одежде, добавила стилистка.

Среди прочего, на прошедших показах именитых дизайнеров, таких как Chanel и Balenciaga, в костюмах и аксессуарах преобладал «сказочный» светло-розовый цвет, отмечает эксперт. Кроме того, культовым остается белый благодаря своей универсальности и способности сочетаться с любым другим цветом.

Мода,Chanel,
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