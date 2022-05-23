Не забудьте приобрести на лето классические черные шорты

Дизайнеры советуют в жаркие летние дни надевать черные классические шорты, в которых вы будете чувствовать себя особенно комфортно. В этом сезоне актуальны черные шорты с завышенной талией. Лучше выбирать шорты со строчкой и без карманов, так как последние зрительно добавляют объем. Однако это – на любителя.