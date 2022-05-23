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1 час назад

Не забудьте приобрести на лето классические черные шорты

runews24.ru

Дизайнеры советуют в жаркие летние дни надевать черные классические шорты, в которых вы будете чувствовать себя особенно комфортно. В этом сезоне актуальны черные шорты с завышенной талией. Лучше выбирать шорты со строчкой и без карманов, так как последние зрительно добавляют объем. Однако это – на любителя.

Не забудьте приобрести на лето классические черные шорты
Фото: runews24.rurunews24.ru

Черные классические шорты днем можно носить с футболкой и кедами, а вечером – с красивыми топами. Модель шорт позволяет сочетать с ними буквально любую вещь летнего гардероба. Это могут быть не только топы и футболки, но и симпатичные легкие джемперы, а также свитшоты.

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