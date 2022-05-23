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1 час назад

Обувь на все времена: можно ли носить балетки в 2022 году

РИА "ФедералПресс"

Если говорить об обуви на все времена – это несомненно балетки. Они существуют уже более 100 лет, и все еще пользуются популярностью. В Marie Claire рассказали, какие фасоны сейчас в моде.

Обувь на все времена: можно ли носить балетки в 2022 году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Выбор идеальной пары на каждый день полностью зависит от палитры вашего гардероба», – пишет Marie Claire.

Сейчас идеально подойдут самые классические балетки. Но цвет каждый может выбрать сам. Палитра зависит от вашего гардероба и вкусовых предпочтений. Для фактически любого лука подойдут черные балетки с миниатюрным бантиком.

Они идеально смотрятся с укороченными джинсами, широкими штанами, воздушными платьями.

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