Обувь на все времена: можно ли носить балетки в 2022 году

Если говорить об обуви на все времена – это несомненно балетки. Они существуют уже более 100 лет, и все еще пользуются популярностью. В Marie Claire рассказали, какие фасоны сейчас в моде.
«Выбор идеальной пары на каждый день полностью зависит от палитры вашего гардероба», – пишет Marie Claire.
Сейчас идеально подойдут самые классические балетки. Но цвет каждый может выбрать сам. Палитра зависит от вашего гардероба и вкусовых предпочтений. Для фактически любого лука подойдут черные балетки с миниатюрным бантиком.
Они идеально смотрятся с укороченными джинсами, широкими штанами, воздушными платьями.