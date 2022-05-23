Россиянкам раскрыли способы выбрать идеальный бюстгальтер

Основательница российского бренда женского нижнего белья Yanchevskaya Виктория Янчевская раскрыла способы выбрать идеальный комплект нижнего белья. Соответствующие рекомендации предпринимательница подготовила для «Ленты.ру».

Так, по словам эксперта, необходимо правильно определить размер бюстгальтера. Для этого следует измерить обхват под грудью и обхват бюста по выступающим точкам. Затем на основе полученных данных можно найти подходящий размер. Например, если первый параметр равен 74-78 сантиметров, а второй — 84-88 сантиметров, соответствующий размер будет обозначаться в виде маркировки 75B.

Кроме того, Янчевская призвала обратить внимание на то, как распределяется нагрузка между грудью и спиной, а также на эластичность пояса упомянутого изделия. Известно, что на него приходится 85 процентов поддержки бюста, а на бретели — остальные 15 процентов. В свою очередь, при правильно подобранных параметрах спущенные бретели не доставят дискомфорта, отметила специалистка.