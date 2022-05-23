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51 минуту назад

Стилистка назвала две ошибки во время утренних сборов

Lenta.ru

Стилистка Эбби (фамилия не указывается) из США назвала две ошибки, которые часто допускаются во время утренних сборов. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Стилистка назвала две ошибки во время утренних сборов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка отметила, что первое, о чем забывают люди при выборе наряда, — это правильное сочетание одежды и обуви. При этом в первой части видео блогерша проиллюстрировала данную оплошность на собственном примере. На кадрах она предстала в кардигане песочного оттенка, белых брюках и черных туфлях.

«Темный цвет притягивает внимание и выглядит словно бельмо на глазу. Выбирайте более светлую обувь, чтобы создать баланс с верхней частью образа», — призвала эксперт с никнеймом sistersguidetostyle.

Кроме того, американка заявила, что, вопреки распространенному мнению, не следует одновременно надевать белые топ и бюстгальтер, поскольку контуры последнего будут сильно выделяться. В то же время вместо белого цвета она порекомендовала обратить внимание на телесные оттенки.

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