Стилистка объяснила разницу в цвете частей колготок

Стилистка и модный редактор The Sun Клемми Филдсенд объяснила разницу в цвете верхней и нижней части колготок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Эксперт отметила, что при покупке капроновых изделий данного типа можно заметить, что в области живота, таза и бедер синтетический материал более плотный и выполнен в форме шортов. При этом многие женщины считают, что предназначение указанного дизайна в том, чтобы защитить гениталии покупательниц, которые предпочитают не носить нижнее белье, пояснила Филдсенд.

Однако модный редактор заявила, что на самом деле изготовители прибегают к упомянутому методу производства, чтобы колготки лучше держались на соответствующем месте и не сползали с ног. В то же время, по словам стилистки, некоторые бренды также используют подобный прием, чтобы создать эффект корректирующего белья.