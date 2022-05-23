Жемчуг и платье-«зефир»: тренды выпускного вечера 2022

Как создать один из самых запоминающихся образов на главном празднике лета.

Самый главный праздник для любого школьника уже на носу. Однако готовиться к большому балу нужно так же тщательно, как и к экзаменам, ведь фото с последнего вечера в кругу уже бывших одноклассников останутся с нами навсегда. Пока ваши дети в последний раз повторяют материалы для тестов по математике или русскому, мы приготовили гайд по образам на выпускной 2022. А вы уже успели выбрать платье вместе с дочерью?

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Жемчуг в тренде

И нет, совсем не обязательно выбирать классические платья со скучным декором из жемчуга. Дизайнеры предлагают оригинальные идеи в виде жемчужных топов, которые могут идти дополнением к образу с классической белой рубашкой и длинной юбкой. Если вы решите остановить выбор именно на этом варианте, внимательно рассмотрите топ — жемчужинки должны быть плотно сплетены между собой, не должны торчать нитки и сами жемчужные детали должны быть одинаковыми по размеру, если дизайнер не предусмотрел изначально разброс жемчужинок по размеру.

«Зефирка»

Воздушное платье — мечта многих девушек на выпускном. Однако стоит понимать, что такое объемное платье хорошо смотрится только на суперизящных девушках, которым воланы и специфический материал не придадут ненужных объемов там, где не нужно. Но если же вы без ума от подобного фасона, стоит учитывать, что аксессуары к такому платью должны быть минималистичными, то же касается и прически с макияжем — платье-зефир привлекает много внимания, поэтому снизьте градус натуральным мейкапом и небрежными локонами в пляжном стиле.

А почему бы и… да!

Брючный костюм — отличная альтернатива классическому платью. Для выпускного 2022 прекрасно подойдут цветные варианты с широкими брюками. Стоит отказаться от цветов вроде черного, серого и глубокого синего — вы лишь подчеркнете официальность мероприятия, а не его праздничность. Этим летом в тренде насыщенный синий, розовый, лимонный, голубой и фуксия, вам остается только выбрать образ по душе.

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