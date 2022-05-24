Как правильно подобрать белье под одежду

Основательница российского бренда женского нижнего белья Yanchevskaya Виктория Янчевская перечислила способы, которые помогут правильно подобрать бюстгальтер под одежду. Советами предпринимательница поделилась с «Лентой.ру».

Фото: Пресс-служба Yanchevskaya Пресс-служба Yanchevskaya

Эксперт порекомендовала россиянкам не носить фактурное белье в сочетании с тонкими струящимися тканями. По ее словам, к шелковым блузам, платьям и юбкам следует выбирать комплекты из гладких материалов базовых оттенков. Белье телесного цвета, которое визуально сливается с тоном кожи, например, наиболее удачно подойдет под наряды из полупрозрачных тканей.

Кроме того, бюстгальтер не должен быть заметен под одеждой, особенно если речь идет о вещах с нестандартными вырезами, уточнила специалист.

Янчевская отмечает, что внимание следует уделить и выбору трусов. Данный предмет гардероба не должен впиваться в кожу и формировать рельеф, заметный под одеждой. Покупая белье онлайн, главное учитывать обхват бедер по самой широкой части, а остальные параметры можно выбирать согласно собственным предпочтениям относительно фасонов. Предпринимательница рекомендует присмотреться к моделям с высокой линией талии, поскольку они зрительно удлиняют ноги.