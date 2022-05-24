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9 минут назад

Блогерша раскрыла способ защитить одежду от пятен косметики

Lenta.ru

Блогерша Алисия Бэйли раскрыла простой способ, который позволит надевать одежду без опасения испачкать ее косметикой. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались редакторы The Sun.

Блогерша раскрыла способ защитить одежду от пятен
Фото: @aliciabaily / TikTok@aliciabaily / TikTok

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом aliciabaily показала, как защитить светлые вещи от появления пятен тонального крема, пудры и губной помады с помощью лака для волос.

Девушка распылила средство на бежевый жакет, уделив особое внимание области воротника. По словам Бэйли, необходимо подождать 10-20 минут, пока жидкость высохнет, а затем вещь можно надевать. Данный метод пользовательница сети рекомендует использовать для светлых топов и футболок.

Упомянутое видео набрало более трех тысяч лайков. Подписчики принялись высказываться на тему увиденного в комментариях. «Спасибо, что поделилась! Грязные воротники — кошмар», «Почему я не знала этого раньше?», «Это правда работает? Сколько вещей я испортила косметикой!» — писали зрители.

В феврале жительница Австралии раскрыла лайфхак, который поможет избавиться от стойких пятен на одежде, в частности, следов пота. Блогерша утверждает, что данный вид загрязнений легко выводится смесью перекиси водорода и жидкости для мытья посуды. Такое средство она нанесла на ткань, оставила впитаться на некоторое время, а затем высушила вентилятором.

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