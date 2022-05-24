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1 час назад

Перечислены старящие женщину предметы гардероба

Lenta.ru

Стилистка Эрин Басби перечислила предметы гардероба, которые визуально старят женщин и портят их фигуры. Ее рекомендации опубликовал The Sun.

Перечислены старящие женщину предметы гардероба
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт посоветовала избегать укороченных брюк, в частности, длиной три четверти. По мнению Басби, данные модели визуально уменьшают рост и делают ноги непропорциональными. Теми же свойствами обладают брюки с карманами на бедрах, а также блузы с неправильно подобранными рукавами, например, длинными и со спущенной линией плеча.

Специалист также не рекомендует использовать вещи с пестрыми принтами, так как они способны зрительно прибавить не только возраст, но и лишние сантиметры к объемам. Удачной альтернативой кричащим узорам имиджмейкер назвала цветочные мотивы и горошек.

Утверждается, что капроновые колготки телесного цвета выглядят несовременно.

«Их умеет носить только Кейт Миддлтон, но ее обязывает дресс-код. Если вам не нужно соблюдать правила, откажитесь от колготок и уделяйте больше внимания увлажнению кожи ног»,

— отметила Басби.

Мода,Кейт Миддлтон,
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