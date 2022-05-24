Успеть до лета: как дома восстановить кожаную обувь

Даже если вы без проблем можете себе позволить купить новую пару обуви, наверняка у вас есть в шкафу хотя бы одни, но те самые, единственные и неповторимые туфли или ботинки, которые уже не слишком годятся для выхода в свет, но и отказаться от них вы не можете. В этом материале вы найдете способы восстановить кожаную обувь в домашних условиях.