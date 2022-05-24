Успеть до лета: как дома восстановить кожаную обувь

Даже если вы без проблем можете себе позволить купить новую пару обуви, наверняка у вас есть в шкафу хотя бы одни, но те самые, единственные и неповторимые туфли или ботинки, которые уже не слишком годятся для выхода в свет, но и отказаться от них вы не можете. В этом материале вы найдете способы восстановить кожаную обувь в домашних условиях.
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Одна из самых популярных "болезней" кожаной обуви - появление трещин. Избавиться от них можно, но еще лучше - предупредить их появление. В этом вам помогут специализированные водоотталкивающие крема или спреи для обуви, которые продаются в обувных магазинах или онлайн маркетплейсах. Но если трещины уже появились, тогда следуйте нашей инструкции.
Вам понадобятся:
- Спирт или мыльный раствор
- Обувная краска
- Ненужные газеты или бумага
- Губка или спонж
- Скотч
- Перчатки
Процесс восстановления:
- Для начала тщательно промойте и просушите обувь.
- Далее следует обезжирить поверхность, которую вы планируете восстанавливать, с помощью спирта или обыкновенного мыльного раствора. И снова хорошо просушить.
- Внутрь обуви положите побольше бумаги или газет - это поможет сохранить форму.
- Наденьте перчатки и заклейте скотчем те области обуви, которые не нужно обрабатывать (возможно, вставки из другого материала или другого цвета).
- Встряхните баллончик с краской и распылите на восстанавливаемую поверхность, предварительно расстелив газету под обувь, которую окрашиваете - это поможет сохранить в чистоте рабочее пространство. Если пользоваться распылителем не очень удобно, перелейте краску в любую другую емкость и нанесите с помощью губки или спонжика. Учитывайте, что тон краски должен быть немного темнее тона обуви.
- Оставьте обувь сушиться на 12-13 часов. До полного впитывания краски.
Для придания дополнительного блеска можно воспользоваться самодельными средствами:
- Обработайте обувь спонжем, смоченном во взбитом яйце.
- Смешайте мыльный раствор ( из классического хозяйственного мыла) с глицерином и натрите обувь полученной смесью. Оставьте до полного высыхания.
- Натрите поверхность обуви губкой, смоченной в касторовом масле.