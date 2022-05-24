Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Стилистка назвала антитренды в одежде на выпускной

Lenta.ru

Российская стилистка Маргарита Хлопонина перечислила антитренды в одежде на выпускной. Комментарий эксперта приводит «Сиб.фм».

Стилистка назвала антитренды в одежде на выпускной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, неуместными для праздничного вечера эксперт считает предметы гардероба леопардовой расцветки. При этом в качестве альтернативы специалистка привела принт в виде шкуры зебры. В то же время Хлопонина назвала спорными бандажные платья.

«Такая одежда действительно соберет все взгляды, в том числе нежелательные», — пояснила она.

Кроме того, стилистка порекомендовала заменить на более сдержанные варианты вечерние наряды, украшенные камнями.

«Красивое платье, расшитое камнями, к сожалению, будет надето единожды. Лучше взять вещь попроще и стилизовать ее яркой сумочкой и аксессуарами», — объяснила собеседница издания.

Ранее в мае российский стилист Влад Лисовец назвал трендовые наряды на выпускной 2022 года. Так, актуальными для данного праздничного вечера станут «нежные» платья длины мини или макси с глубоким вырезом из прозрачных или блестящих тканей. Кроме того, в моде будет крой 1970-х и 1980-х годов.

Мода,Влад Лисовец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители