Устаревшая одежда вернулась в моду благодаря TikTok

Модный редактор Морган Салливан назвала старомодную одежду, которая вновь стала трендом в 2022 году. Ее материал публикует американский журнал Elle.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам журналистки, в 2021 году среди пользователей платформы TikTok вирусным стало слово cheugy («чуги»). Данный термин обозначает противоположность всему модному и включает в себя специфические тренды в одежде, поведение в социальных сетях, использование сленга и прочее. Как рассказала Салливан, к ключевыми элементам cheugy относятся ремни Gucci с крупными логотипами, угги, зауженные джинсы, футболки с различными надписями, а также просмотр сериала «Друзья».

Фэшн-писатель и аналитик трендов Мэнди Ли утверждает, что многие устаревшие вещи возвращаются в современную жизнь благодаря цикличности моды. При этом специалистка отмечает, что такие «безвкусные» и «одноразовые» предметы гардероба стали неожиданностью для экспертов в текущем сезоне.

«Одежда, которая вновь становится популярной, давно устарела, но сегодня ее переосмысляют по-новому»,

— рассуждает она.