Люксовый модный дом Louis Vuitton обвинили в продаже подделок в фирменном бутике в Китае. Об этом представитель модного дома сообщил изданию Women's Wear Daily.

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Китайский суд обязал французскую марку выплатить компенсацию покупателю за сумку Vaugirard, которую тот приобрел в округе Чаншу за 22 350 юаней (192 тысячи рублей). По словам клиента, чье имя не называется, впоследствии третья сторона признала данную сумку репликой. Помимо возврата суммы, равной цене аксессуара, модный дом должен возместить моральный ущерб в размере его трехкратной стоимости.

Отмечается, что представительство Louis Vuitton в Лондоне опровергло обвинения и подало апелляцию на решение суда. Кроме того, по заявлению сотрудников бренда, Louis Vuitton никогда не продавал поддельные товары через собственную розничную сеть. В том числе после экспертизы марка отрицает факт продажи сумки в упомянутом бутике.

В решении суда говорится, что люксовый бренд не предоставил оснований для того, чтобы подозревать покупателя в мошенничестве. Заявитель, в свою очередь, приложил к делу кассовый чек, который, по мнению юристов, является исчерпывающим доказательством совершения сделки.