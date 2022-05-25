Стильные солнцезащитные очки на лето

Надеемся, что солнце успеет побаловать нас своим присутствием, хотя прогнозы все еще неутешительны. Однако самые модные девушки не отчаиваются и уже вовсю выгуливают босоножки на летних верандах кафе. Мы поговорим о важном аксессуаре, который способен задать настроение любому образу. А заодно — помочь тайно наблюдать за симпатичным мужчиной за соседним столиком.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Цветные линзы

На лидирующих позициях — нулевые и все, что с ними связано. Листаем архивные фото Пэрис Хилтон и вдохновляемся: очки-маски и авиаторы в духе классики Tom Ford снова с нами. Самые актуальные модели напрямую цитируют тенденции эпохи, в частности, линзы самых разнообразных цветов: от желтого до лавандового.

Прямоугольные

Пожалуй, самый популярный силуэт, который давно облюбовали Белла Хадид и Хейли Бибер. Пару сезонов назад фэшиониста носили ультраузкие модели, которые слабо выполняли свою функциональную миссию, зато смотрелись максимально круто. На этот раз в тренде более увесистые модели в брутальной оправе супермодных оттенков — небесно-голубого, фисташкового, насыщенного травянистого.

Грубые оправы

Кстати, об оправах: чем шире — тем лучше. Об этом мы говорили и прошлым летом, когда бренды активно дополняли своими акцентными монограммами массивные дужки. Так что смело выбирайте те, что закрывают собой половину лица — как минимум, в них можно выйти без макияжа, не боясь встретить бывшего.

Классика