В прохладные летние дни носите яркий пиджак

В прохладные летние дни нам совсем не хочется отказываться от ярких красок в своем гардеробе. Прекрасной альтернативой привычным ветровкам и джинсовым курткам может стать пиджак сочного оттенка.

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В настоящее время пиджаки представлены различных моделей – приталенные, прямые и двубортные. Каждая модница подберет для себя именно то, что ей нужно. Дизайнеры предлагают обратить внимание на пиджаки ярких зеленых, лавандовых, оранжевых, желтых и розовых оттенков.