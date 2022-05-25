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27 минут назад

В прохладные летние дни носите яркий пиджак

runews24.ru

В прохладные летние дни нам совсем не хочется отказываться от ярких красок в своем гардеробе. Прекрасной альтернативой привычным ветровкам и джинсовым курткам может стать пиджак сочного оттенка.

В прохладные летние дни носите яркий пиджак
Фото: runews24.rurunews24.ru

В настоящее время пиджаки представлены различных моделей – приталенные, прямые и двубортные. Каждая модница подберет для себя именно то, что ей нужно. Дизайнеры предлагают обратить внимание на пиджаки ярких зеленых, лавандовых, оранжевых, желтых и розовых оттенков.

Интересным решением станет пиджак, сшитый из нескольких типов тканей с разными цветовыми сочетаниями, которые вместе смотрятся очень стильно и гармонично. Такой пиджак подойдет ко многим вещам вашего летнего гардероба.

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