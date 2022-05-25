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34 минуты назад

Микроюбки названы трендом лета 2022 года

Lenta.ru

Журналистка InStyle Джулия Герра в соавторстве со стилистами и экспертами моды назвала трендовую одежду на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Микроюбки названы трендом лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, глава компании House of Color USA Кимберли Мэйхью заявила, что актуальными станут мини- и микроюбки. Кроме того, в данный перечень войдут вещи с бахромой и перьями, а также наряды с асимметричными и откровенными вырезами.

В то же время, по словам стилиста из Нью-Йорка Ши Даспин, популярными окажутся блестящие изделия. Например, вещи, украшенные стразами и пайетками или выполненные из ткани с эффектом голограммы. Также специалистка внесла в указанный список одежду и аксессуары, оформленные бисером. При этом ее коллега Синди Конрой отметила, что в грядущем сезоне в моду войдут туфли на платформе и массивных каблуках вследствие возрождения трендов 2000-х годов.

Помимо этого, эксперты посоветовали обратить внимание на укороченные топы и предметы гардероба ярких цветов. Также, по их мнению, в качестве аксессуара можно выбрать шелковый шарф.

«Носите их так, как вам больше нравится: на шее, в хвосте, на сумке, вплетенными в косу или продетыми в шлевки для ремня»,

— подчеркнула звездный стилист Линдси Дюпюи.

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