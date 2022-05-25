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2 часа назад

Названа замена маленькому черному платью

Lenta.ru

Модные редакторы Glamour назвали замену популярному у женщин маленькому черному платью. Материал на эту тему опубликован на сайте британской версии издания.

Названа замена маленькому черному платью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты рассказали, что предстоящим летом особенно актуальными станут различные модели белых платьев. По словам экспертов, вещи данного цвета более комфортны в жаркую погоду, чем аналогичные черные изделия.

«К тому же белые платья, как и черные, легко стилизовать, поскольку они относятся к нейтральной палитре цветов»,

— уточнили они.

Авторы подборки также заметили, что наряды светлых оттенков подойдут как для повседневной жизни, так и для появления на праздничных мероприятиях. Отмечается, что добавить яркости образу помогут различные аксессуары и обувь, а также броский макияж и модные в текущем сезоне объемные укладки.

Мода,
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