Названа замена маленькому черному платью

Модные редакторы Glamour назвали замену популярному у женщин маленькому черному платью. Материал на эту тему опубликован на сайте британской версии издания.
Журналисты рассказали, что предстоящим летом особенно актуальными станут различные модели белых платьев. По словам экспертов, вещи данного цвета более комфортны в жаркую погоду, чем аналогичные черные изделия.
«К тому же белые платья, как и черные, легко стилизовать, поскольку они относятся к нейтральной палитре цветов»,
— уточнили они.
Авторы подборки также заметили, что наряды светлых оттенков подойдут как для повседневной жизни, так и для появления на праздничных мероприятиях. Отмечается, что добавить яркости образу помогут различные аксессуары и обувь, а также броский макияж и модные в текущем сезоне объемные укладки.