Названа замена маленькому черному платью

Журналисты рассказали, что предстоящим летом особенно актуальными станут различные модели белых платьев. По словам экспертов, вещи данного цвета более комфортны в жаркую погоду, чем аналогичные черные изделия.

«К тому же белые платья, как и черные, легко стилизовать, поскольку они относятся к нейтральной палитре цветов»,

Авторы подборки также заметили, что наряды светлых оттенков подойдут как для повседневной жизни, так и для появления на праздничных мероприятиях. Отмечается, что добавить яркости образу помогут различные аксессуары и обувь, а также броский макияж и модные в текущем сезоне объемные укладки.