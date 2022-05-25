Назван главный антитренд лета

Стилистка Мелисса Мюррелл назвала предмет гардероба, который станет главным антитрендом грядущего лета. Ее рекомендации публикует The Sun.

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По мнению персонального шопера, спорной вещью являются облегающие джинсовые бриджи. Эксперт утверждает, что данный фасон шорт подходит только обладательницам длинных стройных ног. Кроме того, к ним достаточно трудно подобрать удачный верх.

Мюррелл отмечает, что из-за своей длины до колен эти модели крайне проблематично садятся по фигуре и зачастую визуально портят силуэт. По этой причине имиджмейкер порекомендовала подворачивать бриджи, чтобы сделать их короче.