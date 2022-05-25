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32 минуты назад

Назван главный антитренд лета

Lenta.ru

Стилистка Мелисса Мюррелл назвала предмет гардероба, который станет главным антитрендом грядущего лета. Ее рекомендации публикует The Sun.

Назван главный антитренд лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению персонального шопера, спорной вещью являются облегающие джинсовые бриджи. Эксперт утверждает, что данный фасон шорт подходит только обладательницам длинных стройных ног. Кроме того, к ним достаточно трудно подобрать удачный верх.

Мюррелл отмечает, что из-за своей длины до колен эти модели крайне проблематично садятся по фигуре и зачастую визуально портят силуэт. По этой причине имиджмейкер порекомендовала подворачивать бриджи, чтобы сделать их короче.

В целом, при выборе шорт блогерша советует обращать внимание на широкие модели, которые неплотно облегают бедра. За счет их объема ноги, по словам Мюррелл, будут казаться стройнее.

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