Модные женские брюки на осень

Гардероб современной женщины не ограничивается джинсами, юбками и платьями. Модные женские брюки дополнят образ стильной красотки осенью 2023 года.

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Основные тренды женских брюк осенью 2023

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Брюки в женском осеннем гардеробе в 2023 году представлены многообразием фасонов и расцветок. Это даёт безграничные возможности создавать интересные и стильные комбинации в любом стиле — от делового до вечернего.

Модные тенденции женских брюк осени 2023:

геометрический рисунок — клетка, гусиная лапка; трендовые материалы — кожа, замша, вельвет, бархат, трикотаж; особенности кроя — клеш, широкие штанины, разнообразные декоративные защипы, завязки, разрезы.

Клетка и гусиная лапка

Классические геометрические узоры возвращаются в модные тенденции женских брюк осенью 2023. В зависимости от кроя, цветовой гаммы и материала брюк, эти рисунки могут смотреться строго, задорно, игриво, сексуально и ярко.

Традиционное сочетание в чёрно-белом варианте чаще всего используют для делового костюма, но не ограничиваются им. Создайте яркий образ с брюками в клетку и пиджаком, дополните брюками с рисунком гусиная лапка элегантный вечерний наряд — современная мода расширяет границы.

На пике популярности модных осенних женских брюк 2023 тёплые тона. Все оттенки коричневого, красного и жёлтого отлично смотрятся в осеннем гардеробе. Дополните свой наряд уютным свитером, элегантным пальто и аксессуарами из тёмной кожи, и ваш образ будет гармонично вписываться в нежный осенний день.

Для смелых девушек подойдут дерзкие комбинации ярких цветов. В сочетании с модными бомберами и худи легко создать интересный образ для вечеринки или прогулки.

Если выбираете брюки с орнаментом гусиная лапка или клетка, помните о простых правилах:

Не перегружайте свой наряд узорами. Пиджака и брюк в клетку уже достаточно, не стоит в комплект добавлять обувь и аксессуары, например, с полоской или цветочками. Девушкам с пышными формами стоит быть осторожными — клетка и гусиная лапка на брюках визуально увеличивают бёдра и ноги. Выбирайте более строгий крой и матовые ткани.

Стильные брюки из кожи, замши, бархата, вельвета и трикотажа

Выбор материала, из которого сшиты брюки, — важная основа любого образа. Мягкие трикотажные брюки прекрасно дополняют осенний имидж. Они уютные и подходят для холодного климата. Крой трикотажных брюк может быть любым. Мягкие широкие модели или зауженные — в осеннем модном гардеробе 2023 допустима вариативность.

На пике популярности в модных осенних брюках 2023 сложные ткани: кожа, замша, вельвет и бархат. Брюки из бархата и вельвета могут выполнять две функции — как основа повседневного образа и как деталь вечернего наряда.

Тонкие шёлковые блузки — идеальное дополнение к модным осенним женским брюкам 2023. Струящиеся ткани блузок идеально подчёркивают глубокую и сложную фактуру бархата или вельвета.

Замшевые и кожаные брюки создают игривый и дерзкий образ. Но если в комплект к ним подобрать строгую рубашку и сдержанные аксессуары, наряд становится уже деловым, его можно надеть в офис или на рабочую встречу.

Сногсшибательный образ для вечеринки вы можете создать, комбинируя кожаные брюки с яркими кроп-топами или рубашками оверсайз.

Вельветовые и замшевые брюки кроя клеш помогут создать стилизованный наряд 60-70-х годов, которые захватывают модные показы. Лонгслив с высоким горлом, модные брюки и тематические аксессуары — ваш образ будто сошел с обложки модного журнала времен Битлз.

Крой модных брюк для осени 2023

Мы упомянули клеш, и это не случайно. Расклешенные штанины смело ворвались в модные тенденции 2023 года и завоевали сердца модниц. Брюки-клеш изначально появились на флоте, чтобы моряк, который попал за борт, смог быстро избавиться от штанов прямо через ботинок. Со временем необходимость в таком крое отпала, но он вошёл в моду «на суше». Пик популярности у брюк-клеш пришелся на 60-70-е годы, и вот спустя несколько десятилетий они снова вернулись в модные тренды.

Материал расклешенных брюк может быть любой. Этот крой одинаково стильно смотрится и в трикотаже, и в коже. Классическое сочетание — брюки-клеш с обтягивающим верхом, но современная мода даёт больше возможностей проявить свою индивидуальность. Поэтому смело надевайте расклешенные брюки с широкими кофтами.

Ещё один привет из моды прошлых лет — брюки-бананы или галифе. Они широкие сверху и зауженные книзу. В брюках-галифе дерзко щеголяли модницы в 1940-х годах. В них каталась на лошади Коко Шанель и блистала на модных приёмах Марлен Дитрих.

В современной моде брюки такого кроя снова на пике популярности. Их сочетают с рубашками мужского кроя, кардиганами и кожаной курткой-косухой. Такой крой подходит как худеньким девушкам, так и обладательницам пышных бедер. Девушкам с крупной фигурой советуем надевать брюки-бананы с высоким каблуком: так вы визуально сделаете ноги длиннее, а фигуру пропорциональнее.

Классические широкие брюки прямого кроя — это спокойный и сдержанный тренд, базовый элемент гардероба, который можно дополнить расслабленным трикотажным кардиганом или строгим деловым пиджаком. Элегантные широкие прямые брюки в осеннем модном гардеробе 2023 сочетаются с уютными пальто и осенними аксессуарами.

Если говорить о широких брюках, можно пойти немного дальше — выбрать очень широкий крой со складками у пояса. Они могут быть как длинными, так и укороченными. Такие брюки станут основой эффектного и необычного наряда стильной женщины. В осеннем гардеробе они могут быть как прогулочной вещью, так и деталью наряда на выход.

Стильные тенденции в деталях

Модные женские брюки осени 2023 это яркие модели с заметными деталями. Хит сезона — брюки с разрезами снизу. Они пришли на смену укороченным штанинам, чтобы делать акцент на обувь.

Такие брюки предполагают однотонную ткань. Материал может быть любой, модные тенденции не ограничивают вашу фантазию.

В женских модных брюках для осени 2023 ярко выделяется тренд на крупные карманы. Они создают интригующий образ уверенной в себе женщины. Брюки с накладными карманами изумительно подходят к образу в стиле casual и спортивному стилю.

Ещё один яркий тренд в брючной моде — разнообразные элементы в виде молний, пуговиц, заклёпок. Эти детали дополняют кожаные и замшевые брюки, превращая любой наряд в дерзкий и молодёжный.

Трендовыми моделями 2023 стали брюки с завязками на щиколотках. Обычно они выполнены в свободном крое для визуальной стабилизации силуэта. Есть модели из брючной ткани, кожи, замши и вельвета. Гармонично сочетаются такие брюки с обувью на каблуке, а сверху их дополняют свитерами, рубашками и летящими блузками. Завязки могут быть выполнены из той же ткани, что и брюки, либо из контрастной. Например, отлично смотрятся шелковые завязки в сочетании с брючной тканью. Такие модели уместны в офисе, на деловом ужине, а в сочетании с яркими моделями блузок и топов могут составить вечерний наряд.

Итоги