Стилист перечислил модные сочетания для холодной весны

«Если правильно преподнести ботфорты, то их можно носить и сейчас. Сейчас ботфорты другие, если в 2000-е они из женщины делали какую-то такую "чуть легкого поведения", то сегодня ботфорты носят для жесткости, грубости образа. Поэтому если их надеть их в сочетании с кожаной курткой, объемным свитером или огромной толстовкой, тогда это не будет выглядеть экстравагантно. Если все остальное будет не в облипку, а только ботфорты по ногам, то такой образ не будет образом гулящей женщины, он как раз будет модным»,