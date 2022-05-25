Названа самая модная длина платья в 2022 году

Речь идет о «мидакси» — длине между макси и миди, предполагающей платья чуть выше щиколотки. По словам журналистки, подобные вещи были впервые представлены в 2019 году в коллекциях брендов Givenchy, Alexander McQueen и Marc Jacobs, а в 2022 году такие марки, как Cecilie Bahnsen и Chanel, вновь начали отдавать ей предпочтение. Кроме того, крупные ретейлеры одежды отмечают значительное повышение спроса на упомянутую длину по сравнению с прошлым годом.