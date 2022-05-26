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1 час назад

Стилист назвала главные тренды предстоящего лета

Мослента

Разнообразие и неожиданные цветовые сочетания в одежде станут главными трендами предстоящего лета. Об этом «Мосленте» рассказала сопровождающий клиентов во время шопинга в России и за рубежом персональный стилист и блогер Зина Энгель.

Стилист назвала главные тренды предстоящего лета
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, одной из основных тенденций нового сезона станет колор-блок — стиль в одежде, основанный на комбинации нескольких ярких цветов в рамках одного образа.

«Любителям логотипов этим летом — раздолье, как и ценителям нейтральных цветов или зеленого», — отметила Энгель.

Эксперименты с цветом можно начинать, купив модные леггинсы, стильные платья со сборками и комплекты из денима. «Ну а вишенка на торте — это кроп-топы, которые включают в комплекты как с брюками-джинсами, так и с юбками», — посоветовала стилист еще один актуальный предмет гардероба.

Ранее парикмахер-стилист московского салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова дала советы по смене прически с приходом тепла.

Мода,Екатерина Щеглова,
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