Стилист назвала главные тренды предстоящего лета

Разнообразие и неожиданные цветовые сочетания в одежде станут главными трендами предстоящего лета. Об этом «Мосленте» рассказала сопровождающий клиентов во время шопинга в России и за рубежом персональный стилист и блогер Зина Энгель.

Фото: Мослента Мослента

По словам специалиста, одной из основных тенденций нового сезона станет колор-блок — стиль в одежде, основанный на комбинации нескольких ярких цветов в рамках одного образа.

«Любителям логотипов этим летом — раздолье, как и ценителям нейтральных цветов или зеленого», — отметила Энгель.

Эксперименты с цветом можно начинать, купив модные леггинсы, стильные платья со сборками и комплекты из денима. «Ну а вишенка на торте — это кроп-топы, которые включают в комплекты как с брюками-джинсами, так и с юбками», — посоветовала стилист еще один актуальный предмет гардероба.