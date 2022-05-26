Блогерша показала, как изменить длину юбки без ножниц

Блогерша из Великобритании Джейд Линн показала простой способ, который позволит сделать длинную юбку короткой за считанные секунды без применения ножниц. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

На размещенном видео юзерша с никнеймом jadeleanne_xo изменила длину летней шелковой юбки с помощью булавки, не обрезая при этом ткань. Девушка согнула вещь вдвое и подтянула подол, предварительно закрепив его булавкой в боковой части пояса. Затем британка показала альтернативный вариант, заколов лишнюю ткань с двух сторон. Таким образом юбка обрела желаемую длину и драпировки.

Упомянутый ролик набрал десятки тысяч лайков. Пользователи сети принялись высказываться в комментариях и благодарить автора. «Это что-то!», «Отличная идея! Обязательно попробую», «Спасибо тебе», «Это заставило меня встать с постели и попробовать», — писали юзеры.