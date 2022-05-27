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1 час назад

Стилист Аккерманн назвала самый модный фасон платьев на лето

Газета.Ruиещё 2

Модный редактор и стилист Яна Аккерманн назвала платья-бандо главным трендом лета 2022 года. Об этом она написала в Glamour.

Стилист назвала самый модный фасон платьев на лето
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Наряды уже выбирают для выходов голливудские звезды. Они появляются в них, как на красной дорожке, так и на пляжных прогулках. В 00-х подобные фасоны носили с туфлями на высоких каблуках, но теперь эксперт советует сочетать с мюлями и шлепанцами.

В случае, если необходимо прикрыть плечи, платья можно дополнить блузой или рубашкой свободного кроя. Также Аккерманн предлагает сочетать платье с кардиганами крупной вязки. Дополнить образ можно аксессуарами: сетом браслетов, крупными серьгами и подвеской.

Помимо платьев-бандо, трендом она назвала наряды длины макси, а также одежду, связанную крючком. Не менее актуальны будут аксессуары ручной работы, в том числе шопперы, тоут и микросумки.

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