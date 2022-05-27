Стилист назвала самый модный фасон платьев на лето

Модный редактор и стилист Яна Аккерманн назвала платья-бандо главным трендом лета 2022 года. Об этом она написала в Glamour.

Наряды уже выбирают для выходов голливудские звезды. Они появляются в них, как на красной дорожке, так и на пляжных прогулках. В 00-х подобные фасоны носили с туфлями на высоких каблуках, но теперь эксперт советует сочетать с мюлями и шлепанцами.

В случае, если необходимо прикрыть плечи, платья можно дополнить блузой или рубашкой свободного кроя. Также Аккерманн предлагает сочетать платье с кардиганами крупной вязки. Дополнить образ можно аксессуарами: сетом браслетов, крупными серьгами и подвеской.