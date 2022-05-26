Раскрыты способы поддерживать белизну кроссовок все лето

Эксперт по чистке обуви Джейсон Ангсуварн дал советы, которые помогут поддерживать белизну кроссовок все лето. Соответствующие способы перечислили на сайте телеканала CNN.

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По словам специалиста, чтобы очистить кожаную, парусиновую или сетчатую пару спортивной белой обуви, в первую очередь потребуются салфетки. «Чтобы продлить срок службы вашей обуви и не подвергать ее химчистке, просто регулярно очищайте ее салфетками», — поясняет он. Кроме того, чтобы надолго сохранить первоначальный цвет кроссовок, мужчина призвал распылять защитный спрей по их поверхности перед выходом из дома.

Перед чисткой кожаных изделий рекомендуется снять шнурки и удалить грязь сухой щеткой с мягкой щетиной. Затем следует взбить пену на поверхности обуви при помощи той же щетки, специального средства и воды. После обработки материал тщательно промывается под проточной водой, а лишняя влага впитывается салфетками из микрофибры, поясняет Ангсуварн. В заключение он добавил, что добиться эффекта новой пары получится посредством заполнения трещин кремом в тон ботинок.