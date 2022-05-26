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1 час назад

Платья из 1960-х станут новым трендом лета

Lenta.ru

Журналистка The Market Herald: Fancy Грейс Флинн рассказала, что одежда из 1960-х станет новым трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Платья из 1960-х станут новым трендом лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в моду вернутся платья прямого кроя контрастной расцветки и данные предметы гардероба фасона бэби-долл (выполненные в подчеркнуто женственном стиле изделия А-образного или трапециевидного силуэта с бюстье и завышенной талией — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, вновь актуальными окажутся однотонные твидовые костюмы с мини-юбками, добавила Флинн.

Также, по словам автора материала, популярность обретут принты, в которых землистые тона сочетаются с вкраплениями розового цвета и цветочными узорами, и шелковые шарфы. «Такие шарфы способны скрыть плохую прическу и преобразить любой образ. Подобное изделие бренда Louis Vuitton, дополненное большими солнцезащитными очками, обязательно придаст изысканности вашему образу», — отметила журналистка.

Ранее в мае парикмахер и стилист Ларри Кинг назвал стрижку флип из 1960-х годов, которая представляет собой один из вариантов боба с завитыми наружу кончиками, главным трендом грядущего лета. Данная прическа стала популярна благодаря бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и американской актрисе Мэри Тайлер Мур.

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