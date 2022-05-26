Juicy Couture перевыпустил свои культовые костюмы

Juicy Couture представили новую коллекцию культовых велюровых костюмов – из переработанных материалов и с обновленным логотипом. Об этом пишет портал Hypebae.

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В 2000-х такие костюмы постоянно носили Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян. Фасоны обновленных костюмов остались такими же, а вот ткани стали более экологичными – для создания моделей бренд использовал переработанный хлопок и велюр. Изменения коснулись и логотипа: он по-прежнему выложен стразами, но стал более миниатюрным и сдержанным.

Первый велюровый комплект Juicy Couture был создан на заказ для Мадонны в 2001 году. Вскоре костюм стал классикой и получил признание во всем мире.