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1 час назад

Бренд Juicy Couture перевыпустил свои культовые велюровые костюмы

Газета.Ru

Juicy Couture представили новую коллекцию культовых велюровых костюмов – из переработанных материалов и с обновленным логотипом. Об этом пишет портал Hypebae.

Juicy Couture перевыпустил свои культовые костюмы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2000-х такие костюмы постоянно носили Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян. Фасоны обновленных костюмов остались такими же, а вот ткани стали более экологичными – для создания моделей бренд использовал переработанный хлопок и велюр. Изменения коснулись и логотипа: он по-прежнему выложен стразами, но стал более миниатюрным и сдержанным.

Первый велюровый комплект Juicy Couture был создан на заказ для Мадонны в 2001 году. Вскоре костюм стал классикой и получил признание во всем мире.

Идея выпустить экологичную версию культового комплекта пришла после успеха коллаборации, выпущенной Juicy Couture совместно с датским брендом Ganni. В коллекцию, выполненную из переработанных материалов, вошли легинсы, футболки, платья, а также фирменные велюровые костюмы.

Мода,Пэрис Хилтон,Ким Кардашьян,
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